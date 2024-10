Violento scontro auto-moto stamattina all'altezza di via Baldedda in direzione di via Bonorva intorno alle 12. Un motociclista è finito contro un furgone Fiat cadendo rovinosamente a terra. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118. L'uomo alla guida della moto è stato condotto in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata.

