Maltrattamenti e sequestro di persona. Queste le imputazioni contro un 39enne sassarese che avrebbe umiliato e vessato la compagna incinta negli scorsi mesi. Ieri in tribunale a Sassari, davanti alla giudice Valentina Nuvoli, l’apertura del processo in cui l’uomo è accusato di aver colpito la donna con schiaffi, manate e afferrandola per i capelli, minacciandola di farla abortire picchiandola o di toglierle il figlio appena partorito. Diverse le offese che le ha rivolto come «fai schifo, ascolti una musica di m….». In un’occasione le sottraeva le chiavi di casa impedendole di uscire e la minacciava che se avesse chiamato i carabinieri l’avrebbe ammazzata e se fosse fuggita l’avrebbe raggiunta in auto e fatta uscire fuori strada. L’uomo ha sempre negato i fatti di cui è accusato.

