Oltre 300 telefonate, di giorno e di notte, con minacce di stupro e morte contro un’avvocata sassarese e la figlia minore negli ultimi giorni. La legale viene perseguitata da un anonimo che, sul cellulare, la ricopre di pesanti insulti e indirizza a lei e alla minorenne frasi di questo tenore: «Vi violento e vi ammazzo».

L’uomo, di cui al momento non si conosce l’identità, ha tra l’altro sostenuto di essere al corrente delle abitudini della vittima e di aspettarla sotto casa provocando così, da parte della donna, l’immediata chiamata agli agenti della polizia di Stato e una denuncia per stalking in questura contro ignoti.

Il blocco notturno delle chiamate non identificate non ha fatto peraltro desistere la persona che, al mattino, ha ripreso in modo ossessivo le telefonate.

L’obiettivo è ora risalire a nome e cognome dello stalker affinché cessi la persecuzione contro l’avvocata.

© Riproduzione riservata