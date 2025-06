Assolti i 13 imputati per la rissa accaduta al Pime di Sassari nel 2017. Stamattina in tribunale la giudice Sara Pelicci ha emesso la sentenza con la formula del 530 cp, quando cioè non si ritiene pienamente raggiunta la prova della responsabilità degli accusati. Otto anni fa si affrontarono alcuni extracomunitari ospitati dal centro di accoglienza e diversi abitanti del quartiere di Santa Maria di Pisa. Ci furono colluttazioni, lanci di pietre e petardi, con conseguenze anche fisiche come fratture, traumi cranici e ferite varie.

A motivare lo scontro il presunto pestaggio, al termine di un periodo di grande tensione, avvenuto proprio il 27 ottobre ai danni di un giovane straniero. Era contestato anche a tre imputati il reato di violenza privata dovuto, secondo le accuse, all’accerchiamento e ai calci dati alla macchina del gestore della struttura, a cui erano stati levati gli occhiali e che venne apostrofato con la frase «Questo è il magnaccia del Pime».

I legali sono Mariano Mameli, Letizia Doppiu Anfossi, Sabrina Mura, Martina Salaris, Gabriela Pinna Nossai, Giuseppe Onorato, Marco Palmieri, Pierluigi Olivieri, Guido Demartis e Marco Manca.

