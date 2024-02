Primo tassello di un palazzo dell'Università di Sassari che si allarga per comprendere quasi tutto l'isolato, il Palazzo di Porta Nuova era stato acquisito dal Comune di Sassari nel 1999. La progettazione risale a una decina d'anni fa, ma finalmente lunedì verrà inaugurato il Palazzo di Porta Nuova, cosiddetto perché situato nella cinta muraria cittadina dove nel 1614 venne aperta la più recente delle porte di Sassari.

In seguito all'abbattimento delle mura e della porta stessa, il Comune di Sassari edificò nel 1874 il palazzo, che negli anni successivi fu utilizzato come sede della Corte d'Appello, poi come prima sede del Liceo Scientifico Spano e quindi per gli uffici comunali del reparto Tecnico e delle Manutenzioni. Alla fine del XX secolo passò per permuta all'ateneo sassarese.

Il palazzo di Porta Nuova ospiterà il personale amministrativo, come spiegato dal rettore Gavino Mariotti: “Una volta aperti l'ultimo piano del palazzo principale dell'Università e la parte dell'edificio ex Monopoli di Stato che stiamo finendo di ristrutturare ospiteremo circa 6-700 persone riunendo tutti gli uffici”.

