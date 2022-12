Un uomo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere rimasto ferito nel corso di una lite scoppiata in un appartamento del centro storico di Sassari.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, di origine nigeriana, ha avuto un alterco con un connazionale, che lo avrebbe poi colpito al capo, più volte, con un martello, anche se l’arma utilizzata per l’aggressione è ancora in fase di verifica.

Dopo l'allarme sul posto sono arrivati i soccorsi: il ferito è stato portato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, mentre l’aggressore è stato fermato dai carabinieri per identificazione e interrogatorio.

I militari stanno anche raccogliendo le testimonianze di alcune persone che hanno assistito alla lite.

(Unioneonline/l.f.)

