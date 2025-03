Ritorno alla base. L'ex sindaco di Sassari, Nanni Campus, raggiunge le fila di Fratelli d'Italia accolto dal coordinatore cittadino Luca Babudieri. Campus, un passato in Alleanza Nazionale e Forza Italia, ex senatore e consigliere regionale, già primo cittadino dal 2000 al 2004, diventa meloniano. «L'ingresso di Nanni - commenta Babudieri - è un altro passo su una strada che sono certo ci porterà lontano».

Il rientro nella casa della destra arriva a sorpresa perché il 71enne ha guidato Palazzo Ducale dal 2019 al 2024 a capo di una formazione civica. Rinnegando in qualche modo i partiti, lasciati fuori dalla porta. Formazioni messe da parte perché, asseriva, non si volevano condizionamenti venuti dall'esterno. Una libertà d'azione più volte rivendicata da Campus, di professione chirurgo e docente universitario.

Adesso però l'inversione è a U, a sigillare un'alleanza con futuri obiettivi. «Il nostro progetto- conferma il coordinatore cittadino FdI - per costruire un’alternativa al sistema di potere di sinistra che oggi governa Sassari si arricchisce di una figura di spessore che con la sua esperienza può portare un contributo importante non solo per Fratelli d’Italia ma per tutto il centrodestra».

«L’esperienza - conclude Babudieri- le giovani generazioni, la capacità amministrativa e il merito, sono gli elementi fondanti sui quali stiamo costruendo un progetto politico per Sassari e i sassaresi».

