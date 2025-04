Disagi per la viabilità a Sassari dal 7 all’11 aprile. La corsia ascendente di via Brigata Sassari, tra via Enrico Costa e via Cavour, sarà chiusa al traffico, a causa di lavori straordinari e urgenti di Abbanoa per il ripristino di un allaccio fognario.

Per le autovetture dirette verso via Cagliari verrà indicata la viabilità alternativa con il percorso via Enrico Costa, via Carlo Alberto, via Cavour mentre la corsia di via Brigata Sassari in direzione emiciclo Garibaldi potrà essere percorsa regolarmente.

Il settore Infrastrutture della Mobilità invita pedoni e automobilisti alla massima attenzione.

