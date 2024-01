Rivoluzione della rete idrica nel centro storico di Sassari.

Mercoledì i tecnici di Abbanoa procederanno al collegamento della nuova condotta realizzata lungo via Sorso, viale Umberto, via Politeama e via Cagliari.

Si tratta di un importante intervento che consente non solo di migliorare notevolmente il servizio idrico nel cuore antico della città, ma anche di superare criticità che si trascinavano da tempo.

La nuova condotta consente di dismettere la vecchia tubatura che attraversa l’area museale del Barbacane in piazza Castello e la vecchia condotta di via Trieste. A seguito dei collegamenti di mercoledì, si potrà procedere anche alla sistemazione della pavimentazione stradale, eliminando le attuali transenne che limitavano il traffico.

Durante l’operazione di disconnessione delle vecchie condotte e collegamento di quello appena realizzate, tra le 7 e le 24 sarà necessario sospendere l’erogazione nel centro storico e nel quartiere di Porcellana.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata