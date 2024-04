«L’edilizia popolare deve essere al centro di un’azione di giunta».

A dirlo, stamattina a Sassari, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu visitando la palazzina di via Colombo, sgomberata qualche giorno fa per urgenti lavori di manutenzione. «Nel quartiere di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa - continua Piu - abbiamo colto oggi l’occasione per incontrare le 21 persone che hanno dovuto lasciare le loro case. Abbiamo già dato garanzia che rientreranno nelle loro abitazioni dopo la messa in sicurezza».

È di circa dieci giorni il tempo stimato per il ritorno, assicurato sia dall’assessore che dai tecnici regionali presenti tra cui la Direttrice regionale dei Lavori Pubblici e il vicedirettore generale di Area. «Quanto accaduto qui sintetizza un allarme che riguarda la regione e le cinque aree che l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa gestisce. Dobbiamo fare in merito, come giunta, una variazione da 27 milioni di euro, che è già in programma».

Sarà proposta in una delibera che lo stesso esponente di Allenza Verdi-Sinistra presenterà a breve in accordo con la presidente Alessandra Todde. Stanno intanto per iniziare i lavori di manutenzione delle palazzine interessate mentre i residenti temono che qualche sciacallo approfitti della situazione per introdursi nelle case e chiedono per questo una maggiore attenzione sulla zona da parte delle forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata