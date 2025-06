Il direttore generale del Comune di Sassari trasloca in Regione. Claudio Castagna, da sei anni dg del capoluogo turritano, è stato nominato oggi dalla giunta regionale direttore generale di Area, l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa, un incarico che non potrà durare più di tre anni.

A proporre il suo nome l’assessora degli Affari Generali, Mariaelena Motzo.

Castagna, nuorese, laureato in giurisprudenza, è stato dirigente di diversi settori in Comune, tra cui quello alle Infrastrutture, venendo scelto dal precedente sindaco Gian Vittorio Campus nel 2019 come nuovo direttore generale. A lui si legano in particolare, negli ultimi anni, i progetti legati al Pnrr e al Pinqua, che guidava in prima persona.

