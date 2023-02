Partendo da modelli predefiniti, bambine e bambini potranno realizzare il proprio costume di carnevale, una riproduzione semplificata dei pupazzi creati da Eugenio Tavolara. Sabato la Pinacoteca Nazionale di Sassari, alle 10.30, organizza il laboratorio didattico "Tutti pazzi per i pupazzi!" dedicato alle opere dell’artista sassarese Eugenio Tavolara. Un giusto riconoscimento, nel sessantesimo anniversario della sua morte, ad una delle personalità più rilevanti del panorama artistico sardo del Novecento, e un omaggio alla nuova donazione Giagu, che sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni, che contiene trenta pupazzi originali.

Un modo simpatico e divertente per conoscere e immergersi, giocando, nell’opera di Tavolara. I pupazzi non sono infatti solo dei semplici giocattoli, che nei loro movimenti ricordano quelli robotici di un automa, bensì rappresentano la trasformazione concreta, e in senso identitario, di un concetto forte e nuovo del primo Novecento: l’uomo-macchina. Tavolara, personalità attenta e aperta alle tematiche futuriste, nonché sensibile all’importanza del giocattolo nella produzione industriale italiana, dà vita a un popolo di legno, con gli abiti tipici della tradizione sarda.

I bambini, oltre alle attività previste dal laboratorio, avranno la possibilità di indossare delle fedeli riproduzioni in tessuto di alcuni abiti dei pupazzi, vesti tradizionali della Sardegna, con cui scattare delle foto ricordo.

L'iniziativa si inserisce nel programma stilato per il Carnevale dai Musei della Direzione regionale per festeggiare in maschera e vivere la magia della festa all’insegna del divertimento nei luoghi della cultura.

