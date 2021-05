Stamattina a Sassari, per le attività dei grandi centri commerciali, quelli di Predda Niedda compresi, un quarto d'ora di serrata, dalle 11 alle 11 e 15. Una manifestazione simbolica per convincere il Governo ad aprire i negozi anche nel weekend.

Massiccia l'adesione degli esercenti, in linea con le analoghe manifestazioni che si sono svolte alla stessa ora in tutta Italia. I commercianti e le associazioni di categoria nei prossimi giorni si aspettano dal Governo Draghi un'inversione di tendenza.

"Una buona percentuale di guadagni si realizzava proprio nel weekend, giornate in cui la gente normalmente ha più tempo per gli acquisti - sostiene Anna, titolare di un negozio di abbigliamento -. Da troppo tempo, in seguito alle prescrizioni governative, dobbiamo rinunciare ai nostri soliti guadagni e anche per questo diversi dipendenti sono in cassa integrazione. Ci attendiamo perciò che il Governo torni sui suoi passi e ripristini le cose come un tempo. Noi - conclude - rispettiamo e rispetteremo le regole sanitarie. Ma ora è tempo di riprendere in pieno le nostre attività. Abbiamo subito troppi danni".

