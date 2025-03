Cercano una donna aggredita e trovano invece uno spacciatore. È successo a Sassari, nel centro storico: gli agenti della Questura sono giunti in via San Donato, avendo ricevuto la segnalazione di una presunta aggressione contro una donna. Nessuna traccia della signora mentre, in compenso, i poliziotti hanno notato cinque extracomunitari che trafficavano intorno a una macchina e che, alla vista delle forze dell'ordine, si sono allontanati. Tutti tranne uno che, hanno scoperto gli agenti, aveva nascosto nella ruota posteriore della vettura oltre 60 involucri, con 15 grammi di eroina, 5 di cocaina più hashish, tutti confezionati in vari colori, e oltre 415 euro ritenuti frutto dello spaccio.

Arrestato dalla polizia, l’uomo, un 34enne nigeriano, è stato condotto stamattina in tribunale per la direttissima con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Per lui, assistito dalla legale Elisabetta Udassi, la giudice Silvia Masala ha disposto la convalida dell'arresto, l'obbligo di firma e di dimora.

© Riproduzione riservata