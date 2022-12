Una grande aiuola circolare ridotta da mesi a discarica, proprio accanto a dove abitualmente giocano i bambini. Succede nello spiazzo di via Bottego, quartiere Latte Dolce di Sassari.

«L'ufficio Ambiente del comune di Sassari è già stato allertato diverse volte del problema - afferma Danilo Farina, componente del comitato di quartiere -. Sinora nessuno è intervenuto, speriamo che qualcuno lo faccia questa settimana prima di Natale. La situazione è davvero indecente».

Nella discarica abusiva a cielo aperto si trova di tutto: resti di mobili, rami secchi, materiali di risulta, plastica e cartacce. Abbandonati molto probabilmente da qualche residente maleducato, che rovina il buon senso civico della maggioranza. In via Bottego e in altre vie limitrofe sono nel frattempo cominciati (attesi da anni) i lavori di bitumazione delle strade. Il quartiere presto quindi dovrebbe assumere un altro aspetto, che potrebbe essere ulteriormente migliorato qualora venissero eseguiti i lavori di pulizia. Ma per mantenere uno standard qualitativo di vita eccellente è indispensabile la collaborazione giornaliera di tutti. Diversamente i problemi rimarranno quelli di sempre.



© Riproduzione riservata