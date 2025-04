Arrestato per atti persecutori a Sassari. Due notti fa la polizia di Stato è intervenuta dopo la chiamata di una donna che aveva denunciato la presenza del suo ex vicino alla zona industriale di Sassari. L’uomo avrebbe assunto da tempo atteggiamenti vessatori nei suoi confronti e, secondo quanto riferito durante la chiamata, questi l’avrebbe seguita mentre era in auto con un suo amico.

Un presunto pedinamento conclusosi con un leggero scontro tra le due auto. I poliziotti hanno invitato la donna a raggiungere la città e in Corso Angioy hanno fermato il presunto stalker, poi condotto ieri per la direttissima in tribunale dove, difeso dall’avvocato Dario Piu, ha riferito che l’altra auto avrebbe tentato di investirlo. Al termine dell’udienza il giudice Antonio Spanu ha disposto per l’uomo la misura del braccialetto elettronico.

