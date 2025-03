Focus sul ruolo sociale della donna nell’incontro promosso dalla Asl di Sassari nei giorni scorsi: “Donne e società: un futuro da costruire”, voluto dal direttore generale Flavio Sensi, che ha sottolineato come l’altra metà del cielo rappresenti, solo nell’azienda sassarese, quasi i due terzi delle forze lavorative, 1900 su 3000.

«Ma non basta- afferma il dg -ci dovremmo impegnare affinché le donne rivestano sempre più posizioni apicali di primo piano, perché è evidente che in sanità abbiano una coscienza, tecnica e meritocratica particolarmente accentuata che ne rende unica la leadership. Per questo auspichiamo che si riesca a valorizzare un contesto in cui la crescita professionale si basi sulle competenze e sul merito, senza ostacoli legati al genere».

Alla riunione hanno partecipato la professoressa, saggista, biografa e critica letteraria, Neria De Giovanni, la dirigente scolastica, Maria Paola Curreli, oltre a Chiara Seatzu, direttrice generale della Aou di Cagliari, e Annarosa Negri, direttrice dei servizi socio sanitari della Asl 1.

«Le donne – afferma Negri -sono una componente fondamentale che contribuiscono concretamente all’efficacia e all’erogazione dei servizi socio sanitari, penso alle direttrici dei distretti o degli ospedali, ma anche alle direttrici delle strutture complesse e responsabili delle strutture dipartimentali che insieme fanno della Asl n. 1 una grande Azienda».

© Riproduzione riservata