Grave incidente stradale in tarda mattinata nel quartiere di Monte Rosello a Sassari. Una giovane è stata investita in via Grazia Deledda, poco dopo le 11, da una Peugeot guidata da una donna che, secondo le prime ricostruzioni, stava uscendo da via Flumenargia.

La ragazza, colpita alle gambe, è caduta all’indietro battendo il capo con violenza.

Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane, che stava perdendo molto sangue, all’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso.

Presenti sul posto anche tre pattuglie della polizia municipale per gli accertamenti del caso e per risalire alle cause dell'episodio.

