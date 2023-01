Paura a Sassari per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato in una palazzina di sei piani in zona Latte Dolce.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118.

Le persone nell’abitazione – una famiglia – sono state messe in salvo. Tra loro un bimbo, che è apparso in buone condizioni, ma che è stato portato in ospedale in via precauzionale per accertamenti.

Gli uomini del 115 hanno poi domato le fiamme, sviluppatesi in una canna fumaria, anche con l’ausilio di un’autoscala.

