Negozi accessibili a tutti e maggiori affari nelle vie dello shopping. La sede di Alghero di Confcommercio ha inaugurato la sua nuova pedana di accesso, realizzata nell'ambito del progetto "Io R@mpo" e ha invitato i commercianti ad abbattere le barriere architettoniche. Presenti il presidente della territoriale di Confcommercio Alghero, Massimo Cadeddu e il vicepresidente di Confcommercio nord Sardegna, Salvatore Brichetto. Entrambi hanno sottolineato l'importanza di questo gesto non solo simbolico ma funzionale, che rende gli spazi dell'associazione pienamente fruibili anche da persone con disabilità.

<Essere una casa per i nostri associati significa essere accessibili a tutti gli imprenditori e ai cittadini, senza distinzioni>, ha dichiarato il presidente Massimo Cadeddu. <Con questa pedana, non solo rendiamo la nostra sede più accogliente, ma lanciamo un messaggio chiaro: l'accessibilità è un valore fondamentale che deve guidare lo sviluppo del nostro tessuto commerciale. Il progetto 'Io R@mpo' ci ha fornito gli strumenti e la visione per compiere questo passo>.

Il vicepresidente Salvatore Brichetto ha spiegato come è nata l’iniziativa e come sia facilmente replicabile, senza dover intervenire con opere murarie. La pedana, infatti, si appoggia facilmente al gradino permettendo a chiunque di salire e scendere con la carrozzina. <L'iniziativa di Confcommercio Alghero è un esempio virtuoso di come l'impegno associativo possa tradursi in azioni concrete a beneficio della comunità. Promuovere l'accessibilità non è solo un dovere etico, ma anche una scelta strategica che amplia le opportunità di business per le nostre imprese e migliora la qualità della vita per tutti>, ha aggiunto Brichetto.

