Quattro gomme squarciate. Episodio “incomprensibile” avvenuto stanotte in via Fontana nel centro storico di Sassari, a pochi passi da via San Donato. Sembrerebbe quasi un atto di ritorsione dopo il blitz di due giorni fa della Polizia di Stato che ha portato all'arresto di 14 nigeriani per associazione mafiosa e traffico di droga.

Oppure un assalto "random", casuale, prendendo a caso l'automobile di una persona in rappresentanza di chi avrebbe ospitato le telecamere che hanno permesso di individuare le varie fasi dello spaccio.

Intanto l'impressione tra via San Donato, via San Cristoforo e le strade limitrofe è di calma piatta e non ci sono più coloro che fornivano droga a cielo aperto.

Le uniche forze dell'ordine presenti al momento sono quelle della polizia locale che presidiano il territorio continuando tra l'altro i controlli per verificare chi abita nelle case dell'area.



