Inaugurazione per pochi intimi, ieri a Sassari, dell’Urban Living Lab. L’edificio di corso Vittorio Emanuele 155, riqualificato coi fondi regionali da 1 milione di euro, è stato presentato ai consiglieri comunali alla presenza del sindaco, Giuseppe Mascia, e dei referenti di Politiche della casa e della Valorizzazione del Patrimonio, dall’assessora Patrizia Mercuri al dirigente del settore Antonio Solinas.

Secondo le intenzioni dell’amministrazione comunale, gli spazi ospiteranno iniziative, dai laboratori agli eventi agli incontri, indirizzate all’innovazione sociale. L’immobile, che include anche gli alloggi affittati con canone calmierato, è stato acquistato dal Comune e, a breve, una volta mappati i bisogni del quartiere, diverrà incubatore di progetti che possano incidere sul rione e i suoi abitanti. Previste collaborazioni e forme di partenariato per l’Urban Living Lab con il terzo settore, attori pubblici come, ad esempio, l’università, o soggetti privati.

