L'impianto è entrato in funzione un anno fa, ma è stato inaugurato oggi perché è stata realizzata la copertura di due dei tre campi da padel fatti costruire dal Comune di Sassari in via La Malfa, laddove c'era un campo di calcetto ormai trascurato.

La struttura è stata data in concessione alla società Padel Sassari Asd che corrisponde un canone al Comune e che ha provveduto a coprire due dei tre campi in modo da poterli utilizzare tutti i mesi. La società sassarese vanta una squadra di serie D, sia maschile sia femminile. In pochi mesi ha raggiunto 60 atleti tesserati Fitp.

All'inaugurazione erano presenti l'assessora comunale alla gestione delle Strutture Sportive Rosanna Arru e l'assessore al Bilancio Carlo Sardara, che hanno anticipato: "Abbiamo appena deliberato due milioni per la sistemazione di alcuni campi di calcio. Faremo il manto sintetico o ripristineremo il manto dei campi di Ottava, Carbonazzi e Latte Dolce. previsto anche un intervento per sistemare tre campi ridotti per lo stadio della Torres".

