Parcheggio selvaggio e non solo in viale Italia, una delle arterie più importanti di Sassari. La pista ciclabile è oramai terra di conquista di autisti indisciplinati, che mettono in sosta la propria auto sulla pista ciclabile, quella fatta costruire (tra le polemiche) dalla giunta Nicola Sanna.

Inoltre la pista ciclabile è occupata in alcuni tratti da sedie e tavolini disposti in maniera scorretta da gestori di locali (bar in primis). Il risultato non è certo esaltante e ad essere penalizzato è proprio chi vuole usufruire della pista secondo la sua destinazione naturale. Fioccano infatti le lamentele.

«Oramai la bicicletta è tabù in viale Italia - affermano sui social diversi utenti -. Sembra una cosa normale parcheggiarvi sopra e addirittura occuparla con decine di sedie e tavolini. Il problema è che nessuno rispetta e fa rispettare le regole. Ma i vigili dove sono?».



