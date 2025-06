Il 12 dicembre dello scorso anno a Sassari la tragedia e adesso le strisce pedonali con la speranza di evitarne un’altra. È stata tracciata oggi in via Cilea, nel quartiere di Santa Maria di Pisa, la segnaletica orizzontale, e di colore blu per evidenziarla, proprio nel punto dove Rita Secchi perse la vita a 76 anni, mentre usciva di sera dalla messa, travolta da una Hyundai.

Un incidente in cui fu coinvolta anche una 90enne sbalzata anche lei dall’impatto. La zona era stata segnalata più volte come pericolosa dai residenti soprattutto perché poco visibile e in quanto attraversata spesso a velocità eccessiva dalle macchine.

Ora l’intervento che mette un primo step alla messa in sicurezza. «Abbiamo rinnovato l’accordo quadro- afferma l’assessore alle Infrastrutture della mobilità e Traffico Massimo Rizzu- e ho dato disposizione di fare l’intervento». Ma per quanto gli attraversamenti pedonali rialzati e i dissuasori non è ancora maturo il tempo. «Con il settore ho inviato una nota alla Regione in cui chiediamo i soldi per una 50ina di punti critici in cui servirebbero proprio gli attraversamenti pedonali rialzati».

E a proposito di segnaletica e di pericoli, gli abitanti lamentano che in troppi parcheggiano all’interno della chiesa, nonostante il gran numero di stalli nelle vicinanze. Questo ha reso impossibile in più occasioni l’ingresso delle ambulanze nel cortile dell’edificio religioso di Santa Maria Bambina tardando soccorsi che avrebbero dovuto essere tempestivi.

