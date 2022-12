Giro di vite della Polizia locale di Sassari contro gli automobilisti che violano i limiti di velocità.

Dal 1 dicembre l’amministrazione comunale e il Comando dei vigili hanno deciso di intensificare i controlli di velocità lungo le strade del territorio comunale, posizionando postazioni di telelaser anche lungo la Sassari-Sorso, la strada statale 200, tristemente nota per i numerosi incidenti.

«La scelta – spiega una nota – è dettata dalla volontà di preservare la sicurezza degli utenti, specie delle fasce più fragili. Fino al 15 gennaio, dunque, controlli intensificati nella strada provinciale 18 di Bancali, la S.P. 42 a Campanedda, via De Martini, via Domenico Millelire, vi Prati, via Predda Niedda, via Buddi Buddi, viale Porto Torres e la ex strada statale 131 a Ottava, oltre appunto alla Sassari-Sorso. Questo è stato reso possibile grazie a una convenzione con l’Anas, che ha autorizzato l’installazione della segnaletica vicino alla struttura sanitaria di San Camillo. I controlli saranno sia di giorno sia di notte e rafforzati nei fine settimana. Durante le festività natalizie inoltre saranno promosse ulteriori azioni rivolte a rafforzare la sicurezza stradale nel nostro territorio».

«Un’operazione – prosegue il Comando - anche all’insegna della trasparenza, che vuole puntare sulla prevenzione per arginare una delle principali cause scatenanti gli incidenti stradali; infatti, attraverso la comunicazione delle strade in cui saranno effettuati i controlli di velocità si punta al contenimento di questo fenomeno che anche nelle strade del territorio comunale ha assunto una dimensione preoccupante. I controlli sono realizzati sulle strade che sono individuate tenendo conto del livello di incidentalità che emerge dalle statistiche elaborate annualmente dal Comando e sulla base di valutazioni legate al traffico veicolare e pedonale. Si perseguono due obiettivi: sensibilizzare sull’importanza che assume il rispetto delle norme rivolte a preservare la sicurezza della circolazione stradale; creare la consapevolezza nel conducente di aver violato i limiti di velocità per effetto della contestazione immediata dell’illecito: il dispositivo utilizzato “telelaser” permette di fermare il conducente che viola i limiti di velocità a cui è immediatamente contestata la condotta illecita».

Alla base dell'intensificazione dei controlli i dati sugli incidenti registrati nel 2022, in aumento rispetto all’anno precedente.

In undici mesi la polizia locale di Sassari ha infatti rilevato millecentoundici incidenti stradali a fronte di 1.015 rilevati in tutto il 2021 in cui già si registrava una crescita significativa di sinistri rispetto agli anni precedenti. Nei primi undici mesi del 2022 i controlli di velocità hanno registrato il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h in 572 casi, di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h in 43 e di oltre 60 km/h 3 volte, per un totale di 618 violazioni, con 46 sospensioni di patenti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata