Tre mesi di intensa attività per la Polizia di Stato a Sassari tra posti di controllo e indagini. Dal primo luglio all’ultimo di settembre gli agenti della questura hanno identificato 10.000 persone, controllato 4.000 veicoli, deferito 165 individui all’autorità giudiziaria arrestandone 28. Sono poi 65 le attività commerciali su cui i poliziotti hanno compiuto delle verifiche.

Tra le investigazioni della Polizia di Stato da segnalare quella che, nata dalla denuncia di un ristoratore, ha portato all’arresto in flagranza di un dipendente accusato di aver sottratto della merce dalla dispensa per un totale di circa 70.000 euro. Un’altra operazione recente si è conclusa con l’arresto di una persona che nascondeva diverse buste di plastica contenenti dosi di marijuana.

Numerose le misure di prevenzione effettuate, come i 7 fogli di via obbligatori, i 15 avvisi orali e i 29 ammonimenti, di cui 22 a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. Infine gli agenti della polizia di Stato hanno posto grande attenzione alle aree del centro storico con l’obiettivo di reprimere i reati, in particolare quelli di natura predatoria e in materia di stupefacenti.

