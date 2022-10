Si intitola “Sono solo nella stanza accanto” lo spettacolo realizzato dalla compagnia milanese Eco di Fondo, che andrà in scena giovedì 27 ottobre alle 21, e in replica venerdì 28 ottobre alle 9.30 (quest’ultimo dedicato alle scuole), all'Auditorium provinciale di Via Monte Grappa, a Sassari.

La trama della rappresentazione vede protagonisti due gamer adolescenti, i quali iniziano a sospettare che un loro compagno di gioco on line, assente da qualche giorno, sia il ragazzo suicida di cui parlano tutti i media. Il dubbio fa precipitare i due giovani in un vortice da cui riemergono solo confessando bugie, paure, desideri e segreti indicibili. Ma anche scoprendo un contatto più intimo e diretto con l’altro, pur non essendosi mai visti, protetti dagli avatar e da un mondo virtuale che si rivela mostruosamente simile a quello reale.

L’iniziativa è inserita all’interno del cartellone del Festival Multidisciplinare Interagendo organizzato dall’associazione Music&Movie, in collaborazione per questo speciale evento con l'associazione piemontese Miky Boys ODV, fondata da Maria Catrambone Raso dopo la morte del figlio Michele, con la quale la donna porta avanti a livello nazionale un grande lavoro di sensibilizzazione verso i drammi sociali del bullismo e del cyber-bullismo.

