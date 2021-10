"Non è pensabile che le persone non si ribellino, non possiamo continuare ad abbassare la testa".

Così stamattina ha urlato più volte al megafono una donna, tra la cinquantina di persone anti green pass che hanno manifestato in via Roma a Sassari, davanti al tribunale.

Presenti all'iniziativa, tra le altre categorie, anche alcuni avvocati e insegnanti, muniti di cartelli e striscioni, che hanno intonato vari slogan (“Libertà - libertà” tra i più gettonati) contro i provvedimenti anti-Covid emanati in questi mesi dal Governo."Una gestione della pandemia esclusivamente arida e burocratica", ha esclamato uno dei manifestanti, docente del liceo Azuni. Il sit in dei contrari alla carta verde è stato organizzato dall'associazione Sassari e resistenza.



