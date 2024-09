Sarà l'ultimo campionato della Dinamo in un PalaSerradimigni-cantiere. Già per il girone di ritorno della stagione 2025/26 la squadra sassarese potrà giocare in un impianto rinnovato, più sicuro e ampliato sino a 6.000 posti. È quanto garantiscono il Comune di Sassari e l'impresa romana Imperial, che questa mattina hanno firmato la consegna del servizio di progettazione esecutiva.

Spiega l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna: «Il progetto andrà consegnato, verificato e validato da una società esterna e quindi approvato dalla Giunta. Entro la fine di quest'anno contiamo di consegnare i lavori». Totale costo: 9 milioni di euro, finanziati dalla Regione Sardegna.

L'impresa avrà quindi un anno di tempo per ampliare e ammodernare un impianto realizzato a metà degli anni '80 e modificato successivamente. La parte della copertura andrà realizzata quando la Serie A di basket è ferma, quindi da inizio o metà giugno (in caso di arrivo ai playoff) sino alla fine di settembre. La Dinamo incrocia le dita e spera sia la volta buona e così pure le società di ginnastica, boxe e arti marziali, sfrattate nel giugno del 2020 per l'inizio di lavori che sono andati ben oltre i tempi previsti.

