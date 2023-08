Mancano ancora certezze sulle cause del decesso dell'uomo, scoperto stamattina in via Piandanna, a Sassari, vicino all'orto botanico o in prossimità di via delle Croci, poco più avanti.

L'uomo è stato ritrovato all'interno di un cespuglio con il viso che appariva molto scuro. Da capire se questo sia dovuto a una lunga esposizione al sole o ad altre ragioni.

Di certo la zona offre un rifugio a diversi senzatetto che, in particolare nei pressi della Fontana delle Conce, trovano riparo per la notte o dalle intemperie e, in questi giorni, dal forte caldo.

Sulla vicenda indaga la polizia di Stato che, al momento, mantiene il riserbo su quanto acquisito.

© Riproduzione riservata