Oltre 500mila euro per le scuole comunali di Sassari. Fondi il cui indirizzo è stato spiegato ieri, in IV commissione consiliare, dall’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna.

Si tratta di quattro interventi, a partire da quello che interessa la scuola primaria di La Corte, e che prevede una riqualificazione parziale con un aumento di volumetria per consentire la realizzazione di un nuovo spazio che possa accogliere massimo 12 bambini.

Il costo dell’opera è di 180mila euro. Nella scuola di via Castellaccio, nel quartiere di Sant’Orsola, manca il collegamento alla fognatura con la conseguenza che i reflui vengono scaricati in due fosse settiche.

«Questo significa- puntualizza l’assessore- che periodicamente dobbiamo chiedere l’intervento dell’autospurgo. Negli ultimi mesi questo ha comportato la spesa di 5mila euro». L’obiettivo è allora procedere alla costruzione del collettore fognario e all’integrazione alla fogna pubblica lungo 90 metri per 100mila euro. E sono poi 73 gli edifici scolastici su cui si è fatta la verifica di funzionamento del sistema di protezione contro le scariche atmosferiche e gli eventi di fulminazione. 84500 euro per risolvere le problematiche legate alla sicurezza e che hanno rivelato come le strutture sono protette ma in cinque casi sarà necessario apportare alcune migliorie. Infine i controlli antincendio su tutti gli otto nidi comunali, attraverso un piano quinquennale dal costo di 140mila euro. Il settore ha dato in affidamento a un’impresa l’incarico per ottenere tutte le certificazioni di agibilità e di Scia antincendio. Tre nidi hanno già la certificazione, per 4 la procedura è in corso di completamento, per uno sono previsti alcuni lavori. «Non si tratta di opere milionarie- chiarisce Salvatore Sanna- ma sono comunque fondamentali per assicurare la sicurezza dei bambini».

