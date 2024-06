Gravi carenze di organico e di strutture. Questi i temi emersi, ieri a Sassari nei locali dell’ultimo piano vicino al Quadrato, nell’incontro tra il sottosegretario del ministero dell’Interno Wanda Ferro e i rappresentanti dei sindacati della polizia di Stato.

«Negli ultimi dieci anni», dichiara Massimo Zucconi Martelli, segretario aggiunto del Siap, «sono stati chiusi nel sassarese sette uffici di polizia, comprese le squadre nautiche».

Un vuoto che si fa sentire e porta, nel caso dei commissariati distaccati, a non garantire una pattuglia h 24 e quando la si assicura lo si fa con una sola volante sul territorio. E l’emergenza personale, che riguarda la provincia - da Sassari a Olbia, da Arzachena a Tempio- diviene palese anche per le specialità come polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera. Evidente in particolare d’estate con l’arrivo di milioni di turisti. «Abbiamo voluto rappresentare al sottosegretario», riferisce Alessandro Cosso, segretario regionale Silp Cigl, «tutte queste criticità. Quest’anno, ad esempio, andranno in pensione 55 lavoratori, sostituiti con due unità per la questura, tre per la Stradale e e quattro per la polizia di frontiera».

Dati che sorprendono Ferro e che, come viene raccontato dalle parti sociali, sono la spia di una situazione a cui porre presto rimedio, anche perché, con questi organici, che includono polizia amministrativa e anticrimine, ci sono zone che rischiano di essere scoperte e non presidiate come Palau o Golfo Aranci. «Il sottosegretario», afferma Giuseppe Caracciolo, segretario regionale Siulp, «ci ha dato ampia disponibilità nella risoluzione dei problemi. Noi comunque facciamo di tutto per sopperire a queste mancanze».

Ma le difficoltà si vedono pure nei diversi locali dove lavora la polizia e di cui stanno per terminare i contratti d’affitto. Emblematico il caso di Arzachena in cui la sede della polizia di Stato ha rischiato lo sfratto e grazie al sindaco il contratto è stato rinviato di un anno. «A causa del poco organico», concordano i tre sindacalisti, «non riusciamo a realizzare la nostra opera di controllo del territorio».

In una provincia dove la criminalità, in particolare a Sassari e Alghero, si sta pian piano diffondendo. All’incontro hanno partecipato anche i deputati FdI Barbara Polo e Salvatore Deidda.

