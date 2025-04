Cominciano da Sassari gli incontri dei vertici regionali dei sindacati di polizia di Stato Silp e Siulp. Ieri a Palazzo Ducale il primo confronto con il primo cittadino Giuseppe Mascia dei segretari provinciali del Silp, Alessandro Cosso e del Siulp, Massimiliano Pala, per sensibilizzare le istituzioni in vista dei prossimi potenziamenti in provincia.

Sul tavolo le gravi criticità di organico delle forze della questura. «Dovremmo essere 344- afferma Cosso- e invece il nostro numero si attesta sulle 230 unità, un gap di 114 persone rispetto ala previsione organica del 1991».

Si parla di effettivi legati a compiti operativi e amministrativi che devono lavorare il doppio per tentare di ridurre il gap. Per fare un esempio sugli agenti delle volanti con lo specifico compito di controllo del territorio mancano ben 52 unità, così come sono in sofferenza la polizia stradale, la polfer e anche la polizia con competenze di frontiera nei porti e aeroporti.

«È vero- interviene Pala- che a dicembre sono arrivati 22 nuovi poliziotti per la provincia, Gallura inclusa, ma bisogna considerare che negli ultimi due anni ci sono stati 80 pensionamenti».

A Sassari si tira la coperta, che rimane corta, e i poliziotti vengono spremuti allo stremo. «Siamo preoccupati- rimarca Cosso- per i problemi di stress-lavoro correlati».

Al sindaco è stata illustrata una situazione di carenze di agenti, rese chiare dall’assalto alla sede della Mondialpol lo scorso giugno. «Proprio in virtù di quello che è successo, il Dipartimento dovrebbe rivedere le logiche che assegnano più unità ad esempio a Nuoro».

Intanto si avvicina l’estate e l’orda di turisti costringerà agli straordinari. «Solo ad Alghero, nel 2024, ne sono arrivati un milione- fa il punto Pala- e a Porto Cervo e Olbia ne verranno altrettanti, inclusi capi di Stato e politici di cui bisogna assicurare l’incolumità».

I numeri di agenti assenti per i commissariati distaccati sono importanti: «Solo in Gallura ce ne vorrebbero 100, a Ozieri almeno 20 o 30 unità».

Un ulteriore problema è la penuria di funzionari di cui ne mancano circa la metà. «Senza le forze adeguate- concludono i due segretari- è difficile dare sicurezza ai cittadini».

Il tour sindacale continuerà il 28 di aprile con il sindaco Raimondo Cacciotto ad Alghero.

