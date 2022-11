Piazza Carbonazzi è uno spazio privato ad uso pubblico sorto 30 anni fa nel rione residenziale, zona sud di Sassari.

È circondata da negozi e attività commerciali ma è anche luogo di pellegrinaggio per diverse compagnie di ragazzi che prima di recarsi in una vicina discoteca bivaccano nel piazzale e abbandonano i rifiuti.

"Una situazione che va avanti da mesi . L’abbiamo più volte segnalata in Comune – dice un gestore di un'attività commerciale – ma sinora nessuno è intervenuto. A volte facciamo pulizia noi stessi commercianti, per ripristinare un po' di decoro, ma poi torna tutto come prima. I fatti ovviamente peggiorano nel fine settimana e la domenica la situazione è ancora di più insostenibile".





