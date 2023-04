I segnali stradali verticali, campeggiano da tempo in diverse strade provinciali, percorse spesso dai ciclisti amatori. Sono stati installati dalla Provincia di Sassari dopo una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza delle strade e oltre alla dicitura “Strada frequentata da ciclisti” indicano con precisione la distanza laterale di sicurezza tra ciclisti e automezzo: 1,5 metri.

Spesso però il rispetto di questi segnali rimane lettera morta. Mettendo a nudo i problemi della scarsa sicurezza stradale su questo tema, sfociata spesso in investimenti di ciclisti anche mortali, di cui la cronaca è piena.

Un nutrito gruppo di cicloamatori di Porto Torres (tra gli altri) protesta vivacemente contro il mancato rispetto delle regole, invocando maggior sicurezza e rispetto per i ciclisti.

«In ogni nostra uscita rischiamo la vita - dicono in coro - Molti autoveicoli e mezzi pesanti ci sorpassano a 10 centimetri, facendoci perdere l'equilibrio. Purtroppo per i cicloamatori non c'è nessun rispetto. Chiediamo più controlli sulle strade e sanzioni salate a chi attenta la nostra incolumità. Qualche volta abbiamo minacciato forme di protesta estrema per tutelarci. Poi abbiamo desistito, pensando che alla fine in buon senso prevalesse. Purtroppo non è così. La situazione peggiora sempre».

