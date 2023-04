Una grossa buca transennata da due mesi, senza che nessuno intervenga. Ma è anche del tutto evidente che quel tratto di strada stia oramai sprofondando. Succede a Sassari in via Cesaraccio, nel quartiere Sant'Orsola. Ovviamente i residenti protestano e sono preoccupati della situazione, che peggiora di giorno in giorno.

Del caso si sta occupando il Consigliere comunale di Sassari Civica Giuseppe Palopoli. «Mi sono recato personalmente negli uffici a segnalare questa grave anomalia, sollecitato da numerosi cittadini - spiega -. Purtroppo la carenza di personale a volte rende gli interventi di manutenzione o riparazione strade molto tardivi e la gente giustamente si preoccupa. Questo però sembra un caso delicato, che pur nelle difficoltà oggettive, dovrebbe avere la priorità. Io ho sollecitato un'altra volta lo rifarò se si rendesse necessario. Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni».



