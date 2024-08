Duemila firme lasciate senza risposta dalla precedente giunta comunale di Sassari. L’associazione Glocal ritorna sul progetto che prevede di costruire due palazzine da 5 e 6 piani, un supermercato e altre attività in un polmone verde situato tra via Luna e Sole, via Dau e via degli Astronauti.

Impresa che ha visto, un anno fa, la ribellione degli abitanti della zona e non solo pronti a sottoscrivere una petizione contro il piano. E Glocal, scrive in un comunicato, «segnala che ad oggi nessuna risposta è pervenuta dall’amministrazione comunale sulle osservazioni» da loro depositate in merito.

«Troviamo grave un silenzio - sottolineano - lungo un anno».

Ma attraverso altre fonti ufficiose l’associazione è venuta a sapere che «le osservazioni sono state rigettate al mittente dalla Giunta uscente, dopo la proposta di delibera del 12 aprile 2024». Un rifiuto che per Glocal non tiene conto del contesto urbanistico «in cui l’area in oggetto è situata, il quale presenta attualmente delle criticità per quanto riguarda l'accessibilità e la mobilità veicolare che potrebbero essere ulteriormente aggravate da un eventuale nuovo insediamento proprio in quel terreno».

Gli estensori della nota rimarcano anche come «il procedimento comunale attuale non rispetta le indicazioni del Piano Urbanistico Comunale (PUC), trattando l'area come una zona B a trasformazione diretta e sottostimando gli standard urbanistici». Per questi motivi, concludono, «si richiede all’amministrazione comunale di redigere una variante al Puc in cui la destinazione d’uso di tutta l’area interessata dal Progetto Norma venga convertita a Zona S3 – Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport – con previsione volumetrica limitata esclusivamente alla realizzazione di una struttura ricettiva extralberghiera a scopo sociale nell’interesse esclusivo della collettività».

© Riproduzione riservata