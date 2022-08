Paradossale la situazione di grande disagio che stanno vivendo i condomini di un grande stabile popolare di Piazza Toscanini, nel quartiere Latte Dolce di Sassari.

Gli inquilini praticamente sono impossibilitati ad aprire le finestre delle loro abitazioni, poiché i rami dei grossi alberi attigui rischiano di entrare nelle loro case. L'intero palazzo è infatti, oramai da tempo, avvolto da grandi arbusti, nonostante la richiesta di potatura inoltrata più volte al Comune. In tutto il quartiere la potatura degli alberi sta diventando un grosso problema.

Nei giorni scorsi c'è stato qualche crollo, che ha rischiato di tramutarsi in tragedia. Gli abitanti di Piazza Toscanini sono esasperati. "Siamo praticamente sequestrati in casa. Eppure basterebbe qualche ora di lavoro per ripristinare la normalità. Abbiamo chiesto più volte la potatura al Comune, sinora invano. Non ci rimane che segnalare il fatto alla Magistratura. Siamo davvero stufi".



© Riproduzione riservata