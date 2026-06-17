Hanno giurato, oggi a Palazzo Ducale a Sassari, 18 guardie ambientali. Fanno parte dell’associazione Guardie regionali ambientali sarde (Agras) e offriranno supporto alla polizia locale nel servizio.

sulla vigilanza ambientale e sul controllo sul corretto conferimento dei rifiuti. Un’attività che si aggiunge a quella già svolta sul rispetto e il controllo delle regole relative al trattamento degli animali da affezione e alla diffusione di buone pratiche. L’associazione, attiva a Sassari dal 2010, conta oggi circa 50 volontari. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco, Giuseppe Mascia, e del comandante della polizia locale, Gianni Serra.

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