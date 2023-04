I quadri regionali (specialmente giovani) e simpatizzanti di Forza Italia si sono riuniti stamattina al palazzo della Provincia di Sassari, nella sala Angioy. L'iniziativa, fortemente voluta dal coordinamento provinciale giovani di Forza Italia, aveva come tema: giovani, politica e prospettive."Un convegno riuscito e partecipato - afferma il consigliere comunale Francesco Ginesu -. Sono state toccate tutte le tematiche locali: la disoccupazione, la crisi del sassarese, la continuità territoriale e le difficoltà dei piccoli comuni. Naturalmente non tralasciando le tematiche nazionali, come i primi mesi del governo Meloni, a cui diamo un giudizio positivo e in cui Forza Italia sta dando il solito contributo di proposte e moderazione. Ma è stata un'occasione unica per far parlare da protagonisti i giovani". Erano infatti presenti, tra gli altri Josuè Melis, neo coordinatore regionale giovani di Forza Italia. Mentre ha aperto e chiuso i lavori Marco Dettori, coordinatore Forza Italia giovani della provincia di Sassari. Al convegno erano presenti anche vari big del partito come il deputato Pietro Pittalis, vice presidente della commissione Giustizia della Camera. Tra le importanti presenze anche quelle dell'ex vice presidente della Giunta regionale Alessandra Zedda, del sindaco di Olbia Settimo Nizzi e del vice coordinatore regionale di Forza Italia Ivan Piras.

Argentino Tellini

Il tavolo della presidenza del convegno (foto Tellini)

© Riproduzione riservata