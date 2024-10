I soliti ignoti, ladri di professione, rubano in un supermercato a Sassari.

Ieri notte l'irruzione di alcune persone, ancora senza identità, nei locali del Carrefour di via Torres all'incrocio con via Roma, in pieno centro cittadino. Questi hanno fatto incetta di confezioni di cioccolato e di diversi superalcolici. Potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza della zona a fornire indizi sugli esecutori del furto.

Intanto sono i carabinieri del comando di Sassari a investigare su quanto accaduto.

© Riproduzione riservata