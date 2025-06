Arrestato a Sassari per tentato furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Il 18 giugno i carabinieri, che ricevevano la segnalazione dai cittadini, hanno colto in flagranza di reato un uomo in via Principessa Iolanda che si aggirava tra le autovetture dopo averne forzata una usando due grimaldelli.

Le indagini facevano emergere che la persona, prima di essere fermata, aveva forzato tre autovetture in sosta sempre in via Iolanda e da due di queste aveva asportato alcuni occhiali.

L’uomo è stato arrestato dai militari mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

