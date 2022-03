Si è presentata al comando della Polizia locale la ragazza che a bordo di una Citroen C3 si era data alla fuga dopo essere rimasta coinvolta nell’incidente, accaduto venerdì notte in viale Mancini a Sassari.

A seguito dello scontro con una Fiat Punto, per una probabile mancata precedenza, la donna si era allontanata a bordo dell’auto omettendo di soccorrere le quattro persone finite all’ospedale. I feriti erano stati trasportati al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Uno di loro aveva riportato un trauma cranico.

Gli agenti della municipale, al comando di Gianni Serra, però, erano riusciti a rintracciare il mezzo in prossimità di via Enrico Costa. L’auto era stata prelevata dal carroattrezzi, e in seguito le indagini hanno consentito di individuare il proprietario, ovvero il padre di una ragazza sassarese, che ha dichiarato di essere all’oscuro dell’incidente.

Saranno le immagini di videosorveglianza a chiarire la dinamica dell’incidente e della fuga. Si sospetta che alla guida della Citroen ci fosse un’altra persona che al momento del sinistro ha portato via anche la donna.

