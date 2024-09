A Sassari Forza Italia sostiene le comunità energetiche. E lo fa dal 2021 quando una mozione dell’allora consigliere comunale degli azzurri Francesco Ginesu veniva respinta dalla maggioranza dei Civici.

“Le comunità energetiche- sostiene il coordinatore cittadino FI Vanni Azzena- rappresentano un’opportunità fondamentale per Sassari e per tutta la Sardegna, consentendo a cittadini, imprese e istituzioni di unirsi per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, riducendo così i costi e l’impatto ambientale”. La chiave, secondo i forzisti, sta nel ridurre la dipendenza energetica e aumentare l’autosufficienza locale, migliorando allo stesso tempo la qualità della vita dei cittadini.

“E’ urgente- continua Azzena- rilanciare questo tema con un’attenzione diversa, più aperta alle sfide della transizione ecologica. Forza Italia continuerà a sostenere proposte come questa che puntano alla creazione di un futuro energetico più sostenibile per Sassari e per l’intera isola. Un cambio di passo è necessario e invitiamo le attuali forze di governo cittadine a prendere finalmente in considerazione progetti di questo genere, in modo da favorire la crescita e l’innovazione”.

