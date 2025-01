Firmato stamattina in sala Angioy, nel Palazzo della Provincia di Sassari, il protocollo di intesa a favore della promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. A sottoscriverlo la prefetta Grazia La Fauci, i rappresentanti di Inail, Inps, Itl, Asl-Spresal di Sassari e della Gallura, i Vigili del Fuoco, l’Ufficio Scolastico Provinciale e le organizzazioni sindacali.

“Il protocollo- dichiara la prefetta- mette insieme tutti coloro che hanno un ruolo attivo nel settore e li impegna a portare maggiore consapevolezza a Sassari sulle misure che devono evitare incidenti sul lavoro”.

L’impegno comune di tutti i firmatari è quello di pianificare iniziative di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e promozione della cultura della sicurezza, rivolte anche alle scuole. Le maggiori criticità riscontrate sono state nei campi della ristorazione, dell’edilizia e della logistica e i dati sugli infortuni nella provincia di Sassari del 2024, verranno comunicati a marzo in un incontro, a cui parteciperà anche la stampa, e che costituirà, riferisce la prefettura, “un momento di riflessione per l’individuazione dei trend del fenomeno e per indirizzare l’attività di prevenzione nei settori che risulteranno maggiormente esposti a rischio”.

