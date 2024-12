In fiamme le cucine del dopolavoro ferroviario in via Predda Niedda a Sassari. Le fiamme sono scaturite, intorno alle 18.40, in una stanza interna del locale adibito a bar e sala d'accoglienza invadendo presto il solaio. Ingenti i danni del rogo le cui cause sono ancora da accertare ma si ipotizza potrebbero essere dovute a un cortocircuito.

Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno sottratto in tempo alle fiamme alcune bombole di gas che avrebbero potuto causare conseguenze ben peggiori.

È probabile che, finché non si appureranno con certezza le cause dell'incendio, i vigili dispongano la diffida a usare i locali.

