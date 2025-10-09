Festa di quartiere a Sassari, promossa dal Comune questo sabato, 11 ottobre, dalle 18 alle 20 in piazza Sant’Antonio. Un’occasione con cui si vuole rendere noto ai cittadini il bando di assegnazione dei 27 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (Ers) realizzati dal progetto “Viva-Vivere e abitare il centro” all'interno del Pinqua- Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare.

Sul posto si potranno quindi ricevere informazioni sul progetto di rigenerazione urbana del centro storico e si saprà di più sul bando citato.

Con la ristrutturazione di otto immobili comunali dismessi di Sassari Vecchia, si stanno realizzando 27 nuovi alloggi destinati a Edilizia Residenziale Sociale, per un modello di gestione abitativa innovativo e partecipato. In questo modo si vuole andare incontro alla cosiddetta "fascia grigia" della popolazione che non ha accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), ma che, allo stesso tempo, non riesce a sostenere i costi del libero mercato. Tra i potenziali beneficiari: giovani coppie, famiglie monoreddito, nuclei monoparentali, lavoratori precari, studenti universitari, anziani soli e altre categorie fragili.

© Riproduzione riservata