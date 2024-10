Un fortino dello spaccio è stato scoperto ieri a Sassari, all’interno di un locale adibito ad asilo ma da anni abusivamente occupato dal pusher, che è stato arrestato e portato nel carcere di Bancali.

I carabinieri lo hanno fermato proprio mentre stava accedendo all’interno del locale, in cui era stato installato un imponente sistema di videosorveglianza che copriva l’intero perimetro. Realizzate anche robuste grate alle finestre e un cancello in metallo con una feritoia da cui si cedevano le dosi agli acquirenti in cambio di denaro. Tutte misure di difesa per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

All’interno del locale sono stati trovati più di 200 grammi di eroina, 260 di cocaina, 240 di marijuana, 39 di hashish e alcune fiale di metadone pronte alla vendita. Eroina e cocaina erano nascoste in una fessura realizzata in un muro.

Rinvenute anche alcune armi a salve, due pistole e una mitraglietta, e due coltelli. Tutto è stato sequestrato, compresi bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante.

