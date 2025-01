Evaso dai domiciliari dopo l'arresto per diversi furti a Sassari. Questo il motivo per cui un 43enne sassarese è stato condotto stamattina nel tribunale del capoluogo turritano e giudicato con la seconda direttissima per due giorni consecutivi.

Dopo l'arresto della polizia locale avvenuto lunedì perché l'uomo, insieme a una giovane, aveva tentato il furto di giubbotti e pantaloni in diversi negozi di Predda Niedda, ieri l'indagato aveva lasciato casa nonostante il divieto delle forze dell'ordine.

In aula, davanti alla giudice Claudia Sechi, l'uomo si è giustificato dicendo che voleva andare da solo in tribunale. La pm ha chiesto per il 43enne, difeso dall'avvocata Letizia Doppiu-Anfossi, la misura cautelare in carcere mentre la giudice ha disposto che a decidere nel merito sia la magistrata della direttissima affinché valuti se debba ancora valere l'obbligo di dimora.



